Layton Golf Guide
Layton Golf Courses
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Layton, UtahPublic4.0330827068111
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Layton, UtahPublic0.00
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Layton, UtahPublic3.610
Golf Courses Near Layton
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Hill AFB, UtahMilitary3.66666666673
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Fruit Heights, UtahPublic3.66666666673
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Farmington, UtahPrivate0.00
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Riverdale, UtahPublic4.220
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Syracuse, UtahPublic3.13725490219
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Ogden, UtahPrivate1.52
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West Point, UtahPublic1.53333333336
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Roy, UtahPublic3.56
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Clinton, UtahPublic3.571428571421
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Ogden, UtahPublic/Municipal4.333333333321
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