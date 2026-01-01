Ogden Golf Guide
Ogden Golf Courses
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Ogden, UtahPublic3.03
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Ogden, UtahPublic/Municipal3.16666666676
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Ogden, UtahPublic/Municipal4.333333333321
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Ogden, UtahPublic2.52
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Ogden, UtahPrivate1.52
Golf Courses Near Ogden
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Riverdale, UtahPublic4.220
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Roy, UtahPublic3.56
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Pleasant View, UtahPublic4.227272727344
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Farr West, UtahPublic4.54901960788
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Hill AFB, UtahMilitary3.66666666673
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Clinton, UtahPublic3.571428571421
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Layton, UtahPublic4.0330827068111
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West Point, UtahPublic1.53333333336
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Eden, UtahResort3.02
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Layton, UtahPublic0.00
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