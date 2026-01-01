Home / Courses / World / USA / Vermont

West Dover Golf Guide

West Dover Golf Courses

Golf Courses Near West Dover

West Dover Golf Resorts

  • Mount Snow GC: #15
    Mount Snow Resort
    West Dover, Vermont
    Despite its wintery name, Mount Snow is an attractive summer getaway. The Mount Snow Golf Club remains one of the top courses in Vermont. Playing at 2,000 feet above sea level, your ball will soar against a backdrop of the Green Mountains. Scenic chairlift rides and multiple restaurants and lodging options are part of the resort's allure.

See Also

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me