Rochester Golf Guide
Rochester Golf Courses
Golf Courses Near Rochester
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Randolph, VermontPrivate4.736263736331
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Killington, VermontSemi-Private/Municipal4.6562532
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Brandon, VermontSemi-Private4.58
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Pittsford, VermontSemi-Private4.01
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Killington, VermontResort4.036287242263
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Rutland, VermontSemi-Private5.04
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Northfield, VermontSemi-Private4.294117647117
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Warren, VermontResort4.04
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Middlebury, VermontPublic4.947058823523
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Woodstock, VermontResort4.8194880584200
See Also
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