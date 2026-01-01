Jeffersonton Golf Guide
Jeffersonton Golf Courses
Golf Courses Near Jeffersonton
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Warrenton, VirginiaPrivate3.366994822992
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Culpeper, VirginiaPrivate5.01
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Nokesville, VirginiaPublic3.9067601324707
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Gainesville, VirginiaPublic4.42019192911150
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Sperryville, VirginiaPublic4.83333333333
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Gainesville, VirginiaPrivate5.03
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Haymarket, VirginiaPrivate3.57142857143
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Haymarket, VirginiaPrivate4.66666666673
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Haymarket, VirginiaPrivate/Resort0.00
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Gainesville, VirginiaPrivate5.02
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