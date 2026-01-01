Leesburg Golf Guide
Leesburg Golf Courses
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Leesburg, VirginiaSemi-Private0.00
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Leesburg, VirginiaResort4.01
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Leesburg, VirginiaResort3.01
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Leesburg, VirginiaResort4.54
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Leesburg, VirginiaSemi-Private4.364803672669
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Leesburg, VirginiaPrivate4.65
Golf Courses Near Leesburg
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Ashburn, VirginiaPrivate4.71428571432
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Poolesville, MarylandPublic/Municipal3.970720720775
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Dulles, VirginiaPublic4.0147679325474
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Ashburn, VirginiaPublic4.2133223121766
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Sterling, VirginiaPublic4.2337196344679
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Beallsville, MarylandPrivate0.00
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Sterling, VirginiaPrivate3.574074074154
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Sterling, VirginiaPrivate5.03
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Aldie, VirginiaPrivate/Community4.71428571437
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Sterling, VirginiaPrivate5.03
Leesburg Golf Resorts
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Lansdowne, VALocated near Washington D.C. in northern Virginia is Lansdowne Resort, located on the Potomac River just 30 minutes from Washington Dulles Airport (airport shuttle available). This AAA Four Diamond, 296-room and suite property is home to 45 holes of golf, including a 9-hole short course designed by Greg Norman, the Shark Bite course. Norman…
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