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Leesburg Golf Guide

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Golf Courses Near Leesburg

Leesburg Golf Resorts

  • The GC at Lansdowne - The Norman: #11
    Lansdowne Resort
    Lansdowne, VA
    Located near Washington D.C. in northern Virginia is Lansdowne Resort, located on the Potomac River just 30 minutes from Washington Dulles Airport (airport shuttle available). This AAA Four Diamond, 296-room and suite property is home to 45 holes of golf, including a 9-hole short course designed by Greg Norman, the Shark Bite course. Norman…

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