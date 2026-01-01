Aldie Golf Guide
Aldie Golf Courses
Golf Courses Near Aldie
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Ashburn, VirginiaPublic4.2082555452764
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Haymarket, VirginiaPublic4.5646730593826
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Haymarket, VirginiaPrivate/Resort5.01
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Chantilly, VirginiaSemi-Private4.2114334723664
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Ashburn, VirginiaPrivate4.71428571432
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Dulles, VirginiaPublic4.0147679325474
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Leesburg, VirginiaResort4.54
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Chantilly, VirginiaSemi-Private3.5769815691731
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Leesburg, VirginiaResort4.01
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Haymarket, VirginiaPrivate/Resort0.00
Aldie Golf Resorts
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Middleburg, VASalamander Resort & Spa is a luxury hotel on 340 acres in the Blue Ridge Mountains about an hour's drive west from Washington D.C.. It does not have a golf course onsite, just a putting green, but it has an exclusive arrangement with the private Creighton Farms Golf Club nearby. Rounds can be arranged through the concierge. The resort has an…
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