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Aldie Golf Guide

Aldie Golf Courses

Golf Courses Near Aldie

Aldie Golf Resorts

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    Salamander Resort & Spa
    Middleburg, VA
    Salamander Resort & Spa is a luxury hotel on 340 acres in the Blue Ridge Mountains about an hour's drive west from Washington D.C.. It does not have a golf course onsite, just a putting green, but it has an exclusive arrangement with the private Creighton Farms Golf Club nearby. Rounds can be arranged through the concierge. The resort has an…

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