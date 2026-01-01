Mount Holly Golf Guide
Golf Courses Near Mount Holly
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Leonardtown, MarylandSemi-Private4.047619047619
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Callao, VirginiaSemi-Private4.52
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Tappahannock, VirginiaSemi-Private4.5088462412465
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Tappahannock, VirginiaPublic0.00
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Issue, MarylandSemi-Private3.5173262321366
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Mechanicsville, MarylandPublic/Municipal3.9865546218129
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Patuxent River, MarylandMilitary3.56
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Lusby, MarylandSemi-Private4.04
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Rappahannock Academy, VirginiaPublic/Resort2.754
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Irvington, VirginiaSemi-Private/Resort3.239316239341
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