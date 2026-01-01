Leonardtown Golf Guide
Leonardtown Golf Courses
Golf Courses Near Leonardtown
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Mechanicsville, MarylandPublic/Municipal3.9865546218129
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Issue, MarylandSemi-Private3.5173262321366
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Lusby, MarylandSemi-Private4.04
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Patuxent River, MarylandMilitary3.56
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Callao, VirginiaSemi-Private4.52
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White Plains, MarylandPublic/Municipal3.405405405437
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Owings, MarylandPublic1.85714285717
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Owings, MarylandPublic1.85714285717
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La Plata, MarylandPrivate3.4702174988102
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Tappahannock, VirginiaSemi-Private4.5088462412465
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