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Blaine Golf Resorts

  • Semiahmoo Golf and Country Club - hole 12
    Semiahmoo Resort Golf & Spa
    Blaine, Washington
    The Semiahmoo Resort, Golf and Spa provides a seaside escape less than two hours north of Seattle and minutes from the Canadian border. Sitting on 300 acres of picturesque seashore, this resort allows guests to draw inspiration from the natural Pacific Northwest scenery. Guests can relax while taking advantage of The Spa, the nearby Semiahmoo Golf…

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