Newcastle Golf Guide
Newcastle Golf Courses
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Newcastle, WashingtonPublic3.736842105319
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Newcastle, WashingtonPublic3.736842105319
Golf Courses Near Newcastle
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Renton, WashingtonPublic/Municipal1.71428571439
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Bellevue, WashingtonPrivate
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Renton, WashingtonPrivate4.54
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Bellevue, WashingtonPublic
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Bellevue, WashingtonPrivate5.02
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Tukwila, WashingtonPublic4.2688306112936
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Redmond, WashingtonPrivate
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Medina, WashingtonPrivate
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Redmond, WashingtonPrivate5.02
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Seattle, WashingtonPublic3.33333333336
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