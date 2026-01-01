Renton Golf Guide
Renton Golf Courses
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Renton, WashingtonPrivate4.54
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Renton, WashingtonPublic/Municipal1.71428571439
Golf Courses Near Renton
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Newcastle, WashingtonPublic3.736842105319
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Tukwila, WashingtonPublic4.2688306112936
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Newcastle, WashingtonPublic3.736842105319
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Kent, WashingtonPrivate5.02
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Kent, WashingtonPublic/Municipal4.3715756745874
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Seattle, WashingtonPrivate0.00
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Maple Valley, WashingtonPublic3.65
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Seattle, WashingtonPrivate3.814285714370
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Auburn, WashingtonPublic4.4531572349880
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Kent, WashingtonPublic3.9169381236610
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