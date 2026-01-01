Hedgesville, West Virginia

The Woods, located 90 minutes from Washington D.C. and Baltimore, provides an escape into nature. The property's 1,800 acres sit at the gateway to the Shenandoah Valley. Cottages and vacation homes are the lodging options. The 6,600-yard Mountain View Course is complemented by the shorter Stony Lick, a par 62 of 3,700 yards. Beyond golf,…