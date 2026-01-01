Hedgesville Golf Guide
Hedgesville Golf Courses
-
Hedgesville, West VirginiaResort4.25
-
Hedgesville, West VirginiaResort3.02
Golf Courses Near Hedgesville
-
Martinsburg, West VirginiaPublic
-
Martinsburg, West VirginiaSemi-Private
-
Berkeley Springs, West VirginiaResort/Municipal4.5873367123142
-
Mercersburg, PennsylvaniaResort4.717592592613
-
Shepherdstown, West VirginiaPrivate/Resort
-
Hagerstown, MarylandMunicipal4.02
-
Hagerstown, MarylandPrivate
-
McConnellsburg, PennsylvaniaSemi-Private4.02
-
Hagerstown, MarylandPublic/Municipal4.4069166128433
-
Hagerstown, MarylandPublic3.70588235293
Hedgesville Golf Resorts
-
Hedgesville, West VirginiaThe Woods, located 90 minutes from Washington D.C. and Baltimore, provides an escape into nature. The property's 1,800 acres sit at the gateway to the Shenandoah Valley. Cottages and vacation homes are the lodging options. The 6,600-yard Mountain View Course is complemented by the shorter Stony Lick, a par 62 of 3,700 yards. Beyond golf,…
See Also
-
1 course | 142 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 13 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
5 courses | 456 reviews
-
2 courses | 409 reviews
-
1 course | 53 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 22 reviews
-
1 course | 1 review