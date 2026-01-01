Berkeley Springs Golf Guide
Berkeley Springs Golf Courses
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Berkeley Springs, West VirginiaResort/Municipal4.5873367123142
Golf Courses Near Berkeley Springs
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Hedgesville, West VirginiaResort4.25
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Hedgesville, West VirginiaResort3.02
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Martinsburg, West VirginiaPublic
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Martinsburg, West VirginiaSemi-Private
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Mercersburg, PennsylvaniaResort4.717592592613
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Shepherdstown, West VirginiaPrivate/Resort
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Flintstone, MarylandResort3.8241758242237
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McConnellsburg, PennsylvaniaSemi-Private4.02
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Charles Town, West VirginiaSemi-Private3.5782522757408
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Winchester, VirginiaPublic3.520
Berkeley Springs Golf Resorts
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Berkeley Springs, West VirginiaLocated in West Virginia's Eastern Panhandle, Cacapon Resort State Park features 6,000 acres of outdoor action all year round. Cacapon is a derivative of a Shawnee Indian word meaning "medicine waters", a reference to the area's mineral waters renowned for their healing powers. Visitors can stay in a 48-room lodge, 11-room vintage inn and cabins.…
See Also
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