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Berkeley Springs Golf Resorts

  • Cacapon State Park Resort
    Cacapon Resort State Park
    Berkeley Springs, West Virginia
    Located in West Virginia's Eastern Panhandle, Cacapon Resort State Park features 6,000 acres of outdoor action all year round. Cacapon is a derivative of a Shawnee Indian word meaning "medicine waters", a reference to the area's mineral waters renowned for their healing powers. Visitors can stay in a 48-room lodge, 11-room vintage inn and cabins.…

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