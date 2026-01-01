McConnellsburg Golf Guide
McConnellsburg Golf Courses
Golf Courses Near McConnellsburg
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Mercersburg, PennsylvaniaResort4.717592592613
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Greencastle, PennsylvaniaSemi-Private2.368589743653
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Chambersburg, PennsylvaniaPublic4.01
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Everett, PennsylvaniaPublic4.2812532
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Scotland, PennsylvaniaPrivate4.01
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Hagerstown, MarylandPrivate0.00
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Fayetteville, PennsylvaniaPublic3.346702317356
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Fayetteville, PennsylvaniaSemi-Private/Resort3.389610389612
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Fayetteville, PennsylvaniaSemi-Private/Resort3.627777777817
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Hagerstown, MarylandMunicipal4.02
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