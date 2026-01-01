Ellsworth Golf Guide
Ellsworth Golf Courses
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Ellsworth, WisconsinSemi-Private4.458110516943
Golf Courses Near Ellsworth
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River Falls, WisconsinSemi-Private4.088787627778
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River Falls, WisconsinPublic4.633928571433
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Spring Valley, WisconsinPublic4.057017543945
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Prescott, WisconsinPublic0.00
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Red Wing, MinnesotaPublic4.1833745171307
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Red Wing, MinnesotaSemi-Private4.3545474134190
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Prescott, WisconsinPublic4.4056603774212
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River Falls, WisconsinPublic3.980392156951
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Red Wing, MinnesotaPublic4.1833745171307
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Hammond, WisconsinSemi-Private0.00
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