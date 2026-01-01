Frontenac Golf Guide
Frontenac Golf Courses
Golf Courses Near Frontenac
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Lake City, MinnesotaSemi-Private4.442067736248
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Lake City, MinnesotaSemi-Private4.8249005896175
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Red Wing, MinnesotaPublic4.1833745171307
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Red Wing, MinnesotaPublic4.1833745171307
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Red Wing, MinnesotaSemi-Private4.3545474134190
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Lake City, MinnesotaSemi-Private4.01
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Ellsworth, WisconsinSemi-Private4.458110516943
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Wabasha, MinnesotaSemi-Private4.648825295961
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Zumbro Falls, MinnesotaPublic5.01
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Durand, WisconsinPublic3.02
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