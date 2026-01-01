Luxemburg Golf Guide
Luxemburg Golf Courses
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Luxemburg, WisconsinSemi-Private3.920008912763
Golf Courses Near Luxemburg
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New Franken, WisconsinPublic4.05602240952
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Kewaunee, WisconsinPublic4.52
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Green Bay, WisconsinPublic
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Denmark, WisconsinPublic
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Green Bay, WisconsinPrivate5.01
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De Pere, WisconsinPublic
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De Pere, WisconsinPublic
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De Pere, WisconsinPublic
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Green Bay, WisconsinPublic/Municipal1.66666666673
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Green Bay, WisconsinPrivate
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