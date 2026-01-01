Kewaunee Golf Guide
Kewaunee Golf Courses
Golf Courses Near Kewaunee
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Luxemburg, WisconsinSemi-Private3.920008912763
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New Franken, WisconsinPublic4.05602240952
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Sturgeon Bay, WisconsinPublic0.00
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Green Bay, WisconsinPublic4.01
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Denmark, WisconsinPublic0.00
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Sturgeon Bay, WisconsinPublic4.367647058868
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Mishicot, WisconsinResort
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Mishicot, WisconsinResort
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Mishicot, WisconsinResort
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Mishicot, WisconsinResort4.714285714342
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