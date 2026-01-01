Rescue Golf Guide
Golf Courses Near Rescue
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El Dorado Hills, CaliforniaPrivate4.52
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Cameron Park, CaliforniaPrivate1.01
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Folsom, CaliforniaResort4.1435874652757
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Placerville, CaliforniaPrivate3.03
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Granite Bay, CaliforniaPrivate4.85
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Loomis, CaliforniaPublic4.88888888894
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Cool, CaliforniaPrivate0.00
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Rancho Murieta, CaliforniaPrivate3.936170212847
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Fair Oaks, CaliforniaPrivate0.00
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Rancho Murieta, CaliforniaPrivate3.730
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