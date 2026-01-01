Folsom Golf Guide
Folsom Golf Courses
Golf Courses Near Folsom
-
El Dorado Hills, CaliforniaPrivate4.52
-
Granite Bay, CaliforniaPrivate4.85
-
Cameron Park, CaliforniaPrivate1.01
-
Loomis, CaliforniaPublic4.88888888894
-
Fair Oaks, CaliforniaPrivate0.00
-
Roseville, CaliforniaPrivate5.03
-
Roseville, CaliforniaPublic/Municipal3.9617401461737
-
Sacramento, CaliforniaPublic4.090909090911
-
Carmichael, CaliforniaPublic/Municipal4.2832867784545
-
Rocklin, CaliforniaSemi-Private4.38854996271263
See Also
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1264 reviews
-
1 course | 545 reviews
-
1 course | 817 reviews