Newcastle Golf Guide
Golf Courses Near Newcastle
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Loomis, CaliforniaPublic4.88888888894
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Auburn, CaliforniaPublic4.191284248955
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Lincoln, CaliforniaPrivate4.66666666673
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Rocklin, CaliforniaSemi-Private4.38854996271263
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Auburn, CaliforniaPublic2.02
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Lincoln, CaliforniaPublic4.2628885965
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Auburn, CaliforniaPublic4.037205470498
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Lincoln, CaliforniaPublic4.1950116135439
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Cool, CaliforniaPrivate0.00
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Lincoln, CaliforniaPublic3.8280719733623
Newcastle Driving Ranges
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