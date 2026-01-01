Granite Bay Golf Guide
Granite Bay Golf Courses
Golf Courses Near Granite Bay
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Loomis, CaliforniaPublic4.88888888894
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Roseville, CaliforniaPrivate5.03
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Roseville, CaliforniaPublic/Municipal3.9617401461737
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Folsom, CaliforniaResort4.1435874652757
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Fair Oaks, CaliforniaPrivate0.00
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Rocklin, CaliforniaSemi-Private4.38854996271263
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Sacramento, CaliforniaPublic4.090909090911
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Roseville, CaliforniaPublic/Municipal3.2733338769794
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Roseville, CaliforniaPrivate3.62341500111424
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El Dorado Hills, CaliforniaPrivate4.52
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