Farmington Golf Guide
Farmington Golf Courses
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Farmington, ConnecticutPrivate5.01
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Farmington, ConnecticutPublic4.037037037271
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Farmington, ConnecticutPublic4.1646341463164
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Farmington, ConnecticutPublic3.55555555564
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Farmington, ConnecticutPublic4.095890411219
Golf Courses Near Farmington
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Avon, ConnecticutPrivate3.54
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Avon, ConnecticutPrivate
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West Hartford, ConnecticutPublic/Municipal4.01
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New Britain, ConnecticutPublic/Municipal
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Avon, ConnecticutPrivate
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New Britain, ConnecticutPublic/Municipal
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New Britain, ConnecticutPublic/Municipal
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Avon, ConnecticutPrivate
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West Hartford, ConnecticutPublic/Municipal4.14285714297
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Avon, ConnecticutPublic2.6638758067496
Farmington Driving Ranges
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