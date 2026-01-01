Bristol Golf Guide
Bristol Golf Courses
Golf Courses Near Bristol
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Pequabuck, ConnecticutSemi-Private4.2513858947197
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Farmington, ConnecticutPublic3.55555555564
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Harwinton, ConnecticutPublic4.64285714295
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Southington, ConnecticutPublic3.969696969799
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Avon, ConnecticutPrivate3.54
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Southington, ConnecticutPublic3.4387432458119
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Farmington, ConnecticutPublic4.037037037271
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Farmington, ConnecticutPublic4.095890411219
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Watertown, ConnecticutPublic/Municipal4.139064305321
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Farmington, ConnecticutPrivate5.01
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