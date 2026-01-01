Homer Golf Guide
Homer Golf Courses
Golf Courses Near Homer
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Maysville, GeorgiaPublic0.00
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Commerce, GeorgiaPublic3.85714285717
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Demorest, GeorgiaSemi-Private0.00
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Cleveland, GeorgiaPublic3.4351145038131
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Royston, GeorgiaPublic4.4687237905676
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Toccoa, GeorgiaPublic5.01
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Clarkesville, GeorgiaPublic/Resort3.8675400291234
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Gainesville, GeorgiaPublic4.57822194012069
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Gainesville, GeorgiaPublic/Municipal4.136842105395
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Jefferson, GeorgiaPrivate4.226708074597
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