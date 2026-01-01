Clarkesville Golf Guide
Clarkesville Golf Courses
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Clarkesville, GeorgiaPublic/Resort3.8675400291234
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Clarkesville, GeorgiaPrivate/Resort4.826839826834
Golf Courses Near Clarkesville
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Demorest, GeorgiaSemi-Private0.00
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Toccoa, GeorgiaPublic5.01
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Helen, GeorgiaSemi-Private3.4333333333208
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Clayton, GeorgiaPublic/Municipal3.66666666673
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Clayton, GeorgiaPrivate/Resort4.54
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Clayton, GeorgiaResort4.1234739179162
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Toccoa, GeorgiaPrivate4.165266106430
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Cleveland, GeorgiaPublic3.4351145038131
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Homer, GeorgiaSemi-Private4.5078310394415
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Sky Valley, GeorgiaSemi-Private4.945318972773
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