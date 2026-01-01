Orange Golf Guide
Orange Golf Courses
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Orange, ConnecticutPrivate
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Orange, ConnecticutPublic4.03
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Orange, ConnecticutPrivate
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Orange, ConnecticutPublic4.1349206349126
Golf Courses Near Orange
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Woodbridge, ConnecticutPrivate
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Woodbridge, ConnecticutSemi-Private4.1383147854629
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New Haven, ConnecticutPublic4.28571428577
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Milford, ConnecticutPublic4.66666666673
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Milford, ConnecticutSemi-Private3.57142857147
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Shelton, ConnecticutPrivate
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Stratford, ConnecticutPrivate2.941176470629
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Huntington, ConnecticutPrivate
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Hamden, ConnecticutPrivate5.02
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Stratford, ConnecticutPrivate
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