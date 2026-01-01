Avon Park Golf Guide
Avon Park Golf Courses
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Avon Park, FloridaPrivate3.52
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Avon Park, FloridaPublic4.1253561254175
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Avon Park, FloridaSemi-Private4.3778650779178
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Avon Park, FloridaSemi-Private4.040229885130
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Avon Park, FloridaPublic3.720930232686
Golf Courses Near Avon Park
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Sebring, FloridaResort
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Sebring, FloridaSemi-Private4.3394908727609
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Sebring, FloridaSemi-Private4.3394908727609
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Sebring, FloridaSemi-Private4.3820123165204
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Sebring, FloridaMunicipal4.03
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Sebring, FloridaPublic/Resort3.681818181822
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Sebring, FloridaPublic/Resort
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Sebring, FloridaSemi-Private3.5480225989177
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Sebring, FloridaResort
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Sebring, FloridaResort3.9794018618135
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