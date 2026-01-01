Lake Wales Golf Guide
Lake Wales Golf Courses
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Lake Wales, FloridaPublic3.754
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Lake Wales, FloridaPrivate3.1991820591590
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Lake Wales, FloridaPrivate5.07
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Lake Wales, FloridaPublic3.168421052695
Golf Courses Near Lake Wales
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Winter Haven, FloridaPrivate
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Winter Haven, FloridaPublic4.057911536785
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Winter Haven, FloridaPrivate
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Winter Haven, FloridaPrivate5.01
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Winter Haven, FloridaSemi-Private3.954783131571
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Winter Haven, FloridaPrivate4.65
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Frostproof, FloridaPublic/Resort1.33333333332
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Winter Haven, FloridaPublic/Municipal3.90629442321230
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Winter Haven, FloridaPrivate
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Winter Haven, FloridaPrivate
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