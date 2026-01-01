Indian Lake Estates Golf Guide
Indian Lake Estates Golf Courses
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Indian Lake Estates, FloridaSemi-Private3.8545104075296
Golf Courses Near Indian Lake Estates
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River Ranch, FloridaPublic/Resort0.00
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Lake Wales, FloridaPublic3.168421052695
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Lake Wales, FloridaPrivate3.1991820591590
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Lake Wales, FloridaPublic3.754
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Frostproof, FloridaPublic/Resort1.33333333332
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Avon Park, FloridaSemi-Private4.040229885130
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Avon Park, FloridaPublic4.1253561254175
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Avon Park, FloridaSemi-Private4.3778650779178
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Lake Wales, FloridaPrivate5.07
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Avon Park, FloridaPublic3.720930232686
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