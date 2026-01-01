Wainfleet Golf Guide
Wainfleet Golf Courses
Golf Courses Near Wainfleet
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Port Colborne, OntarioSemi-Private4.3493975904249
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Welland, OntarioSemi-Private3.1560014187165
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Fenwick, OntarioPublic4.3397421548539
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Welland, OntarioSemi-Private4.1571240888370
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Pelham, OntarioSemi-Private3.6018254039785
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Welland, OntarioSemi-Private4.2470443394385
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Dunnville, OntarioPublic4.01
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Port Colborne, OntarioPublic
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Port Colborne, OntarioPublic
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Port Colborne, OntarioPublic
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