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Burkesville Golf Courses

Golf Courses Near Burkesville

Burkesville Golf Resorts

  • Dale Hollow Lake GC
    Dale Hollow Lake State Park Resort
    Burkesville, Kentucky
    The Dale Hollow Lake State Resort Park's Mary Ran Oaken Lodge, built of limestone and timbers, sits high atop a bluff overlooking the 28,000-acre Dale Hollow Lake and surrounding woods. The private balconies of the 60 rooms showcase the cliffs, as does the restaurant. There are also 145 campsites and cabins. Popular activities are typical of the…

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