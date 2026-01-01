Burkesville Golf Guide
Burkesville Golf Courses
Golf Courses Near Burkesville
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Albany, KentuckyPublic
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Livingston, TennesseeSemi-Private4.01
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Tompkinsville, KentuckySemi-Private
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Russell Springs, KentuckySemi-Private3.461538461513
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Monticello, KentuckySemi-Private2.14285714293
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Gainesboro, TennesseePublic
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Columbia, KentuckySemi-Private4.2422653865166
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Summer Shade, KentuckyPublic3.956582633131
Burkesville Golf Resorts
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Burkesville, KentuckyThe Dale Hollow Lake State Resort Park's Mary Ran Oaken Lodge, built of limestone and timbers, sits high atop a bluff overlooking the 28,000-acre Dale Hollow Lake and surrounding woods. The private balconies of the 60 rooms showcase the cliffs, as does the restaurant. There are also 145 campsites and cabins. Popular activities are typical of the…
See Also
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