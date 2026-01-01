Columbia Golf Guide
Columbia Golf Courses
-
Columbia, KentuckySemi-Private4.2422653865166
Golf Courses Near Columbia
-
Russell Springs, KentuckySemi-Private3.461538461513
-
Greensburg, KentuckySemi-Private
-
Campbellsville, KentuckyPrivate4.031611178246
-
Summer Shade, KentuckyPublic3.956582633131
-
Albany, KentuckyPublic
-
Burkesville, KentuckyMunicipal/Resort4.9598930481266
-
Monticello, KentuckySemi-Private2.14285714293
-
Horse Cave, KentuckySemi-Private
-
Tompkinsville, KentuckySemi-Private
-
Liberty, KentuckySemi-Private3.52
See Also
-
1 course | 13 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 46 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 31 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 266 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews