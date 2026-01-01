Monticello Golf Guide
Monticello Golf Courses
Golf Courses Near Monticello
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Albany, KentuckyPublic0.00
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Bronston, KentuckyResort4.910256410314
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Burnside, KentuckyPublic4.5894039735302
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Somerset, KentuckyPublic1.910
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Russell Springs, KentuckySemi-Private3.461538461513
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Somerset, KentuckySemi-Private4.02
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Stearns, KentuckySemi-Private2.183823529417
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Somerset, KentuckySemi-Private4.461538461513
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Burkesville, KentuckyMunicipal/Resort4.9598930481266
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Oneida, TennesseeMunicipal0.00
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