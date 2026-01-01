Ferrisburgh Golf Guide
Golf Courses Near Ferrisburgh
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Vergennes, VermontResort3.54
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Westport, New YorkPublic2.93333333336
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Hinesburg, VermontPublic
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Hinesburg, VermontPublic
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Hinesburg, VermontPublic
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Willsboro, New YorkPublic5.01
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St George, VermontSemi-Private4.514
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Shelburne, VermontSemi-Private2.66666666673
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Port Henry, New YorkPublic0.00
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Middlebury, VermontPublic4.947058823523
Ferrisburgh Driving Ranges
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