Port Henry Golf Guide
Port Henry Golf Courses
Golf Courses Near Port Henry
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Westport, New YorkPublic2.93333333336
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Vergennes, VermontResort3.54
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Elizabethtown, New YorkMunicipal5.01
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Middlebury, VermontPublic4.947058823523
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Ticonderoga, New YorkPublic4.91666666673
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Saint Huberts, New YorkPrivate
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Schroon Lake, New YorkPublic/Municipal
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Willsboro, New YorkPublic5.01
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Brandon, VermontSemi-Private4.58
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Hinesburg, VermontPublic4.01
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