Vergennes Golf Guide
Vergennes Golf Courses
Golf Courses Near Vergennes
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Westport, New YorkPublic2.93333333336
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Port Henry, New YorkPublic0.00
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Elizabethtown, New YorkMunicipal5.01
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Willsboro, New YorkPublic5.01
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Hinesburg, VermontPublic
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Shelburne, VermontSemi-Private2.66666666673
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Hinesburg, VermontPublic
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Middlebury, VermontPublic4.947058823523
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Hinesburg, VermontPublic
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St George, VermontSemi-Private4.514
Vergennes Golf Resorts
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Vergennes, VermontBasin Harbor features 45 guestrooms spread across a main lodge, the Homestead, Champlain House and Summit. The 700-acre resort on the shores of Lake Champlain offers paddle boats, kid's boats, tubing, kayaking, canoeing and a water trampoline on the water and activities like croquet, badminton, giant chess, tennis, biking and volleyball on land.…
See Also
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1 course | 6 reviews
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0 courses | 0 reviews
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1 course | 0 reviews
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1 course | 1 review
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1 course | 3 reviews
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3 courses | 1 review
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1 course | 23 reviews
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1 course | 1 review
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1 course | 14 reviews
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2 courses | 6 reviews