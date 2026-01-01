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Vergennes Golf Guide

Vergennes Golf Courses

Golf Courses Near Vergennes

Vergennes Golf Resorts

  • Basin Harbor Club
    Basin Harbor Club
    Vergennes, Vermont
    Basin Harbor features 45 guestrooms spread across a main lodge, the Homestead, Champlain House and Summit. The 700-acre resort on the shores of Lake Champlain offers paddle boats, kid's boats, tubing, kayaking, canoeing and a water trampoline on the water and activities like croquet, badminton, giant chess, tennis, biking and volleyball on land.…

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