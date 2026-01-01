LaFollette Golf Guide
LaFollette Golf Courses
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LaFollette, TennesseeSemi-Private2.672778202271
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LaFollette, TennesseeResort4.013071895478
Golf Courses Near LaFollette
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Knoxville, TennesseePrivate
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Knoxville, TennesseePublic/Municipal4.48571428576
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Knoxville, TennesseePublic4.14285714297
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Middlesboro, KentuckySemi-Private4.573529411811
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Oak Ridge, TennesseePublic/Municipal4.1175139868461
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Knoxville, TennesseePublic3.3140234201431
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Powell, TennesseePublic
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Knoxville, TennesseePublic/Municipal3.5740774571282
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Oneida, TennesseeMunicipal
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Tazewell, TennesseeSemi-Private/Resort1.72549019619
LaFollette Golf Resorts
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LaFollette, TennesseeDeerfield Resort is a gated resort community with a golf course, airstrip and home rentals/condos on 1,000 acres on Norris Lake. The mountainous terrain of the 6,700-yard course comes to fruition on the 16th, which drops more than 300 feet from the tee to the fairway. The lake views are the course's signature and can also be enjoyed from The…
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