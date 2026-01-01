Spruce Golf Guide
Spruce Golf Courses
Golf Courses Near Spruce
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Lincoln, MichiganPrivate/Resort0.00
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Alpena, MichiganPublic4.01
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Harrisville, MichiganPublic3.130882352938
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Harrisville, MichiganPublic3.130882352938
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Alpena, MichiganPublic4.691043083965
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Greenbush, MichiganSemi-Private4.02
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Oscoda, MichiganResort4.612179487217
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Glennie, MichiganPublic2.831932773158
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Oscoda, MichiganResort3.816666666715
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Au Sable, MichiganResort2.01
Spruce Golf Resorts
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Spruce, MichiganThe White Pines National Golf Resort is a backwoods getaway on the east "sunrise side" of northern Michigan near Hubbard Lake. Two on-course home rentals are available, but there are also vrbo rentals offsite promoted on the course website. The Roadhouse restaurant is located inside the clubhouse. The 6,762-yard course is set among majestic pines…
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