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Spruce Golf Resorts

  • White Pine National GC
    White Pine National Golf Resort
    Spruce, Michigan
    The White Pines National Golf Resort is a backwoods getaway on the east "sunrise side" of northern Michigan near Hubbard Lake. Two on-course home rentals are available, but there are also vrbo rentals offsite promoted on the course website. The Roadhouse restaurant is located inside the clubhouse. The 6,762-yard course is set among majestic pines…

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