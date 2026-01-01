Saltsburg Golf Guide
Saltsburg Golf Courses
Golf Courses Near Saltsburg
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New Alexandria, PennsylvaniaPublic3.032258064531
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Apollo, PennsylvaniaPublic4.2411347518141
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Apollo, PennsylvaniaPrivate3.6445294536304
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Greensburg, PennsylvaniaPublic2.38095238129
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Delmont, PennsylvaniaPublic
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Delmont, PennsylvaniaPublic
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Delmont, PennsylvaniaPublic
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Vandergrift, PennsylvaniaSemi-Private0.00
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Apollo, PennsylvaniaPrivate5.01
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Latrobe, PennsylvaniaPrivate4.01
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