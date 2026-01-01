Export Golf Guide
Export Golf Courses
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Export, PennsylvaniaPublic5.02
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Export, PennsylvaniaPrivate0.00
Golf Courses Near Export
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Delmont, PennsylvaniaPublic
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Delmont, PennsylvaniaPublic
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Delmont, PennsylvaniaPublic
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Murrysville, PennsylvaniaPublic3.33333333333
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Murrysville, PennsylvaniaPublic3.7743458587355
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Irwin, PennsylvaniaPublic3.254
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Greensburg, PennsylvaniaPrivate0.00
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Greensburg, PennsylvaniaPublic4.15217391346
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Greensburg, PennsylvaniaPublic2.38095238129
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Greensburg, PennsylvaniaPrivate4.52
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