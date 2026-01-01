Blairsville, Pennsylvania

The Chestnut Ridge Golf Resort and Conference Center in Blairsville, Pa., offers "park and play" golf packages, where golfers don't need their car. Every amenity is here: Two courses, the Spike Bar, the 37 Grille, a spa and salon and a 92-room hotel, the Hampton Inn & Suites by Hilton, which offers a free continental breakfast, fire pit and indoor…