Blairsville Golf Guide
Blairsville Golf Courses
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Blairsville, PennsylvaniaSemi-Private/Resort3.957746478971
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Blairsville, PennsylvaniaSemi-Private/Resort3.957746478971
Golf Courses Near Blairsville
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Bolivar, PennsylvaniaPublic4.918402777897
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New Florence, PennsylvaniaPrivate
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Indiana, PennsylvaniaPublic3.823529411817
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Latrobe, PennsylvaniaPrivate4.01
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New Alexandria, PennsylvaniaPublic3.032258064531
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Ligonier, PennsylvaniaPublic
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Saltsburg, PennsylvaniaPrivate4.01
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Ligonier, PennsylvaniaPublic3.66666666673
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Vintondale, PennsylvaniaSemi-Private
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Latrobe, PennsylvaniaPrivate5.05
Blairsville Golf Resorts
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Blairsville, PennsylvaniaThe Chestnut Ridge Golf Resort and Conference Center in Blairsville, Pa., offers "park and play" golf packages, where golfers don't need their car. Every amenity is here: Two courses, the Spike Bar, the 37 Grille, a spa and salon and a 92-room hotel, the Hampton Inn & Suites by Hilton, which offers a free continental breakfast, fire pit and indoor…
See Also
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