State Road Golf Guide
State Road Golf Courses
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State Road, North CarolinaSemi-Private4.6404463137586
Golf Courses Near State Road
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Roaring Gap, North CarolinaPrivate
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Roaring Gap, North CarolinaSemi-Private/Resort4.6922740005487
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Roaring Gap, North CarolinaPrivate5.01
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Elkin, North CarolinaPublic3.01
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Traphill, North CarolinaSemi-Private/Resort4.1873382898102
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Mount Airy, North CarolinaPublic3.01
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