Wayne Golf Guide
Wayne Golf Courses
Golf Courses Near Wayne
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Penn Yan, New YorkSemi-Private4.01
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Watkins Glen, New YorkSemi-Private4.01
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Bath, New YorkPublic2.52
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Naples, New YorkPublic
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Beaver Dams, New YorkPublic
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Naples, New YorkPublic5.05
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Ovid, New YorkPublic/Municipal
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Trumansburg, New YorkPublic4.52
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Horseheads, New YorkPublic4.66666666673
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Corning, New YorkPrivate
See Also
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0 courses | 0 reviews
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