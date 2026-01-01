Naples Golf Guide
Naples Golf Courses
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Naples, New YorkPublic
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Naples, New YorkPublic5.05
Golf Courses Near Naples
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Penn Yan, New YorkSemi-Private4.01
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Wayne, New YorkPublic2.42857142862
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Canandaigua, New YorkPrivate
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Conesus, New YorkPublic
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Dansville, New YorkPublic
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Livonia, New YorkSemi-Private4.220238095230
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Canandaigua, New YorkPublic3.52
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Bath, New YorkPublic2.52
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Lima, New YorkSemi-Private4.060606060699
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Victor, New YorkPublic5.02
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