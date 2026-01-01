Rushville Golf Guide
Golf Courses Near Rushville
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Naples, New YorkPublic
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Canandaigua, New YorkPrivate
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Canandaigua, New YorkPublic3.52
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Naples, New YorkPublic5.05
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Victor, New YorkPublic5.02
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Shortsville, New YorkPublic4.075
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Shortsville, New YorkPublic4.075
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Penn Yan, New YorkSemi-Private4.01
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Clifton Springs, New YorkPrivate
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Victor, New YorkSemi-Private3.33333333333
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