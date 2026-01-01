Ovid Golf Guide
Ovid Golf Courses
Golf Courses Near Ovid
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Aurora, New YorkPublic
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King Ferry, New YorkPublic3.61111111117
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Penn Yan, New YorkSemi-Private4.01
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Geneva, New YorkSemi-Private2.66666666673
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Lansing, New YorkPublic4.01
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Geneva, New YorkPrivate
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Trumansburg, New YorkPublic4.52
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Waterloo, New YorkPublic5.02
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Seneca Falls, New YorkSemi-Private4.329768270937
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Geneva, New YorkPublic3.782608695746
See Also
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