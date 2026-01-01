Penn Yan Golf Guide
Penn Yan Golf Courses
Golf Courses Near Penn Yan
-
Ovid, New YorkPublic/Municipal
-
Naples, New YorkPublic
-
Wayne, New YorkPublic2.42857142862
-
Geneva, New YorkSemi-Private2.66666666673
-
Geneva, New YorkPrivate
-
Naples, New YorkPublic5.05
-
Canandaigua, New YorkPrivate
-
Watkins Glen, New YorkSemi-Private4.01
-
Geneva, New YorkPublic3.782608695746
-
Aurora, New YorkPublic
See Also
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 49 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 7 reviews