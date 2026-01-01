Trussville Golf Guide
Trussville Golf Courses
Golf Courses Near Trussville
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Birmingham, AlabamaPrivate2.85
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Birmingham, AlabamaPrivate3.01
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Birmingham, AlabamaMunicipal3.20408163279
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Vestavia Hills, AlabamaPrivate/Resort5.02
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Birmingham, AlabamaPrivate4.52
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Birmingham, AlabamaPrivate5.01
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Birmingham, AlabamaPrivate5.01
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Birmingham, AlabamaPrivate4.01
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Birmingham, AlabamaPrivate4.33333333333
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Pinson, AlabamaSemi-Private3.877021955248
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1 course | 64 reviews
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